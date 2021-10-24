勇士隊球迷在分區系列賽跳戰斧舞。（美聯社資料照）

亞特蘭大勇士暌違22年再闖世界大賽，主場觀眾端出有名的「戰歌」「戰斧舞」開心慶祝。勇士甚至在主場比賽獲勝後關掉大燈，讓觀眾拿著手機點亮夜空一起拿著手機當斧頭大跳戰舞。在這種「取消文化」四處蔓延之下，勇士球團倒是一直很堅持保留他們的招牌歌舞動作。

克里夫蘭「印地安人隊」今年球季結束後永遠消失了，新球季他們將改名「Guardians（暫譯：守護者）」。當地球迷不禁有點疑惑，他們被迫改名、刪除酋長隊徽，原本做為別名的「部落（Tribe)」也不能用，為何同樣侮辱北美原住民的勇士隊可以沒事？

有些事情從1991年到2021年都沒有變，30年前的勇士球迷直接穿戴著原住民的羽毛頭飾，臉上塗的紅紅綠綠，拿著球場贈送的道具斧頭唱唱跳跳，那時候就被外界質疑不妥。勇士早年的隊徽同樣是一個原住民的肖像，後來才改成只使用一個大A（代表亞特蘭大）與斧頭。

大聯盟官方鼓勵印地安人與勇士改名，結果印地安人同意了，聯盟其實沒有強迫他們。有人認為大聯盟一向就是做點門面功夫，應付一下媒體和輿論就可以交差。另一方面，改名也容易被媒體和好萊塢讚為「進步價值」的表現，影星湯姆漢克斯(Tom Hanks)就幫印地安人錄製了改名影片。然而勇士老闆不願意改名，在缺乏外界的強大壓力之下，只要他不想改就不用改了，球團去年還主動通知季票持有者「我們沒考慮改名，我們與北美原住民保持良好關係，我們永遠都是亞特蘭大勇士隊。」