美國總統拜登（Joe Biden）21日在CNN舉行的市民大會上，肯定答覆美國有保衛台灣的承諾，引起國際社會關注。不過不少美國網友更關注他在會上出現的詭異姿勢，畫面顯示拜登緊握雙手、眉頭深鎖聆聽提問，讓網友譏諷他是卡通人物。

What is Biden doing? pic.twitter.com/poBaKErVp5 — Cernovich (@Cernovich) October 22 2021

福斯新聞（Fox News）報導，拜登21日參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會，當會議來到中段、CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）提問美國的通貨膨脹問題時，拜登眉頭深鎖、相當專注地聆聽，不過當鏡頭帶到頭部以下時，拜登的身體卻呈現相當「詭異」的僵硬姿勢，他的身軀停頓，雙手握拳懸在腰部位置，並且維持這個姿勢將近20秒。

短短20秒影片馬上在網路上瘋傳，美國保守派社群媒體名人塞諾維奇（Mike Cernovich）提問：「拜登在幹嘛？」

前NBA球員波格特（Andrew Bogut）笑稱拜登就像喜劇演員，認為他就像90年代美國成人卡通《癟四與大頭蛋》裡頭的癟四（Beavis）。這則影片累積超過460萬人次觀看。

Biden is straight comedy!



Uhhhh Beavis…… 😂 https://t.co/SCS7UQVw6k — Andrew Bogut (@andrewbogut) October 22 2021

網友們也大肆KUSO，網路上出現許多拜登與癟四做著同樣動作的梗圖。

除了被譏諷為卡通人物，美國保守派新聞網站每日電訊（The Daily Caller）也放上網友將拜登和馬匹合成的搞笑影片，畫面中拜登的雙手緊緊抓著韁繩，看起來就像在騎馬。

Who did this 😂 pic.twitter.com/ekP9qOmGWX — Daily Caller (@DailyCaller) October 22 2021