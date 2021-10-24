有地震！今天中午12時38分花蓮縣近海發生規模4.5地震，地震深度23.8公里，震央在花蓮縣政府北北東方8.0公里 ，位於花蓮縣近海，各地最大震度為花蓮、宜蘭3級；南投、台中2級；桃園、新竹、彰化、雲林1級。台北及南部地區則沒有震度，無感。