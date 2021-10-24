12：38花蓮近海規模4.5地震 最大震度宜花3級 12:512021/10/24 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 12：38花蓮近海規模4.5地震，最大震度宜花3級。(翻攝 自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有地震！今天中午12時38分花蓮縣近海發生規模4.5地震，地震深度23.8公里，震央在花蓮縣政府北北東方8.0公里 ，位於花蓮縣近海，各地最大震度為花蓮、宜蘭3級；南投、台中2級；桃園、新竹、彰化、雲林1級。台北及南部地區則沒有震度，無感。 大陸增38本土病例 甘肅淪重災區 太空人又升空 5年3闖世界大賽 #地震 #規模4.5 #3級 #花蓮縣 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀加碼 攻五倍券晚鳥 04:102021/10/24 財經要聞 趙建銘被判囚3年8月定讞 26日發監 11:302021/10/24 社會 3成民眾尚未接種 醫師籲勿因噎廢食 04:102021/10/24 生活新聞 折衷版 智機、5G投資抵減延2～3年 04:102021/10/24 財經焦點 慘！面板山頂冤魂 套百萬3年能凹回來？他曝1招救命 10:312021/10/24 財經 超商新品冬日暖心療癒 04:102021/10/24 時尚消費 MINI COOPER S 3-DOOR 三門掀背車蛻變科技摩登 04:102021/10/24 時尚消費 實施干預措施 大陸動力煤期貨上周連續3天跌停 10:432021/10/24 兩岸 楊文元為罷免陳柏惟吃素260天 昨吃雞排喊爽 宅神：民主的味道真好 07:382021/10/24 政治 國賓2據點吹熄燈號 秀泰影城疫後大擴張在想什麼？ 10:202021/10/24 財經 國泰3對3 喬丹不會飛絕殺封王 04:102021/10/24 運動天地 生活熱門新聞 國家級警報大響 13：11東北規模6.7地震 震度4級以上 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 12：38花蓮近海規模4.5地震 最大震度宜花3級 - 生活 管中閔不續任台大校長 陳文茜：台灣還是有放得下權力的人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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