台灣基進黨立委陳柏惟罷免案最終結果為同意票數7萬7899票，比不同意票數多，且超過罷免門檻，確定通過。對此，前立委林濁水在臉書上表示，罷免本質就是仇恨動員，並指當初時代力量和聖人要求修法降低罷免門檻，根本是為仇恨動員開大門的舉措，他更直言，「不先認錯並推動再修法，要回歸什麼理性？」而林濁水的發文也釣出卡神楊蕙如回應。

陳柏惟罷免案於昨(23)日進行投開票作業，林濁水在開票作業剛開始時預測，陳柏惟應該能夠驚險挺過罷免，但晚間5點多他看到同意罷免的票數領先不同意票後直言「不幸」，並在臉書上連連發文痛批罷免制度和民進黨。

林濁水還在23日的其中一篇貼文指出，一些名士賢人紛紛講，大家要努力，讓以後罷免不要是仇恨式罷免，「練什麼肖話，不恨，一個人會去投罷免票？」罷免本質正是仇恨動員，不要動員恨，難道以後罷免都要變成愛的罷免？不敢面對本質，就別裝模作樣。

林濁水24日凌晨更發文點名時代力量，指時代力量呼籲大家，在仇恨動員後，朝野應回歸理性，回歸理性固然很好，但是罷免本質就是仇恨動員，時力和聖人結隊繞立法院逼立法院修法降低罷免門檻，根本是為仇恨動員開大門的舉措，「不先認錯，並推動再修法，要回歸什麼理性？」

林濁水的這篇貼文也釣出了卡神楊蕙如留言回應，楊蕙如先是貼出一張過去修法降低罷免門檻時的新聞截圖，並表示，「強推罷免法的領九萬在當副秘書長欸」。