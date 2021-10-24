哥倫比亞政府今天表示，別名「奧托尼爾」（Otoniel）的通緝要犯烏蘇加（Dairo Antonio Usuga）已經落網。

哥倫比亞懸賞30億披索（約80萬美元）以獲取有關 「奧托尼爾」下落的線報，美國政府則提出500萬美元賞金捉拿他。

現年50歲的「奧托尼爾」為左翼游擊隊員出身，後來成為販毒集團「海灣幫」（Clan del Golfo）幫主，旗下有大約1200名武裝幫眾，大部分都是前極右派非法軍事組織的成員，活躍於哥國32省中的10省。

哥國當局2016年展開「Operation Agamemnon」行動緝捕「奧托尼爾」，逮捕並擊斃數十名「海灣幫」幫眾，查緝他的金錢來源，以致「奧托尼爾」近年常處於逃亡狀態。

2017年「奧托尼爾」在影片中宣布想自首接受制裁，但後來並未兌現承諾。

今年3月，哥倫比亞警方與美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Agency）逮捕「奧托尼爾」的妹妹妮妮．烏蘇加（Nini Johana Usuga），將她引渡赴美，控以販毒與洗錢罪名。

當局表示，海灣幫不只販毒，還涉及非法採礦。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101024