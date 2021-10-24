大甲警分局日前舉辦「110年守望相助隊巡守人員常年訓練」。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為有效運用民間人力資源，發揮守望相助精神，大甲警分局日前舉辦「110年守望相助隊巡守人員常年訓練」，分兩梯次進行，藉由常年訓練，了解工作方法與裝備使用，以利協助警察執行各項勤務。

「110年守望相助隊巡守人員常年訓練」於22日晚間舉辦，為兼顧訓練及防疫安全措施，採「多點視訊」、「影音教學」方式分散人流，第一梯次參加人員計有393人，由各守望相助隊推派幹部2名在分局內參訓，其餘人員規劃至轄內各分駐（派出）所以視訊方式辦理；第二梯次人員則以影音搭配教材方式訓練。

大甲警分局副分局長余俊燦以守望相助規劃輔導會報揭開序幕，並針對巡守員執勤時應嚴守行政中立、安全第一等執勤注意事項以及福利須知作講解，接著由交通組教官教授防禦駕駛、大貨車內輪差等安全駕駛觀念及常見交通違規態樣分析；最後由偵查隊教官指導社區犯罪防範、警民協力防治犯罪以及「反詐騙」、「反毒品」、「防竊盜」及導入「日常活動理論」等犯罪預防宣導。

大甲警分局指出，守望相助常年訓練能讓參訓人員增加協勤能力及法治觀念，並充分了解自身權益，提升整體守望相助隊勤務技能、知能，更能強化警民關係，地方人士熱心積極參與公共事務，是形塑優質社區與建立良好治安不可或缺的力量，更能強化社區自我防衛能力。