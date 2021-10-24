台南市安平區億載金城前方的德陽艦停靠航道，24日上午9時出現1名6旬吳姓老翁來回踱步，隨即輕生，適逢假日，一旁釣客與遊客發現報警，救生人員趕到，20分鐘後就將他救起，吳男生命無大礙，警方懷疑他因為經濟狀況，向家人借錢不成輕生。

66歲吳姓男子24日一早從東區家中步行到安平區找胞弟借錢，隨後又獨自跑到億載金城前方的德陽艦航道邊來回踱步，隨即輕生。

適逢假日，位在安平港內的德陽艦航道園區有許多釣客與遊客進行休閒活動，不少人目睹吳男輕生過程，嚇得趕緊報案，有人將岸上的救生圈拋向吳男施救，救生人員趕到後，20分鐘就將他平安救回岸上。

吳男全身浸水濕透外，並無外傷，當場拒絕回答落海原因，警方直接將他載到家人住處，要家人照顧，懷疑是經濟困難引發輕生念頭，並勸告他別再獨自外出步行這麼遠，有心事可找家人或專業單位尋求諮詢。

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