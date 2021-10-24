施易男捲髮造型來自許富凱的巧手。（公視台語台提供）

施易男日前去燙了帥氣捲髮。（公視台語台提供）

施易男、李千那在《孟婆客棧》詮釋「梁山伯與祝英台」。（公視台語台提供）

施易男、李千那在《孟婆客棧》詮釋「梁山伯與祝英台」。（公視台語台提供）

施易男古裝造型俊美。（公視台語台提供）

施易男、李千那在公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》中，詮釋民間四大愛情故事之一的「梁山伯與祝英台」，要在冥界舉辦「世紀婚禮」，兩人現實個性合拍，笑點一致的好默契，讓劇中每一個放閃情節都讓觀眾融化，其中施易男宛若吃防腐劑的凍齡面貌，被網友力讚古裝男神。對此，施易男表示：「我的眉毛是劍眉，再加上眼睛有點鳳，從小大家覺得我適合演古裝，謝謝大家抬愛。」

施易男在《孟婆客棧》演出梁山伯受好評，尤其他凍齡模樣，網友直指他演出的是少年版梁山伯，談到保持凍齡秘訣，他透露：「可能就是心情愉快，現在多吃蔬食，多運動多流汗。」他近期也與該劇主演許富凱相約到河濱公園騎單車運動，兩人騎了兩個多小時，許富凱直呼：「不可思議的男子保養方式，就是騎腳踏車！」

《孟婆客棧》古裝扮相對演出成員是極大考驗，唐美雲透露，因長期戴頭套，頭皮中心都凹下去，殺青一個月才好；許富凱笑言，髮際線越來越高，得要定期去做頭皮護理。施易男則透露為戲要戴長假髮，眾人雖在棚內拍攝，但時值夏天，長髮蓋住了脖子後方，導致悶熱流汗，「深深體會到女生為了留長髮好看的辛苦」。再加上他屬過敏體質，戴頭套容易過敏，但好在他天生美人尖，因此只要戴上半頂頭套，即可演出。

施易男也因只戴半套頭套，在拍攝期間將瀏海留長，興起了把頭髮燙捲念頭，趁拍攝空檔邀請深藏不露，且有一手好髮藝的許富凱拿電棒燙幫忙他頭髮燙出捲度，沒想到捲髮意外好看，讓他殺青後真的去燙頭髮，並獲得許多好評，「但只維持了一陣子，就因為後續工作需要，就把頭髮給燙直。」

此外，在歌仔戲身段上，施易男自豪求學時期曾修過身段課，成績名列前茅，再加上媽媽小明明也會幫自己惡補，「以前媽媽在教學生時，我也都會在旁偷偷取經」。2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，每周日晚上8點公視台語台播出，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。