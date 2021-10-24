斗南警分局上周才尋獲一名來自新北市板橋區的90歲迷途長者，22日又找到一名從台南市騎摩托車迷路到斗南的78歲老翁。近年失智症老者迷路案件多，雲林縣警長朱宗泰上任後加強失蹤人口協尋任務，已經尋獲上百名民眾。

斗南警分局22日晚間7點接獲台南市警局通報緊急協尋1名78歲老翁，該老翁從當天早上8點騎摩托車出門到晚上還沒回家，從手機定位得知人在斗南鎮。

斗南分局獲報後，由分局長督促線上警網、民力依循吳姓老翁最後出現的地點逐一搜尋，期間撥打吳姓老翁手機，雖有通但未接聽，研判他應該還在騎乘機車中，經定位得知已至大埤鄉，持續擴大搜尋範圍。

警方搜尋1小時後，新光派出所警員詹健良、交通小隊警員呂俊學接獲路過民眾告知，稱有個老翁在台1線虎尾惠來路段搖搖晃晃，2名員警趕往一眼就認出是該名失蹤老翁。

斗南新光派出所長莊哲豪表示，老翁見警方到場非常惶恐，幾乎已經腿軟，問他為何不接手機，他說沒聽到，而且急著要騎回家，以為自己正在往南騎。

莊哲豪說，老翁一出門就沿著台一線騎，一路往北但不自知，騎一整天都沒進食，看起來虛弱。2名員警安撫他的心情後帶他回派出所休息，提供餐點及飲料充飢止渴，通知台南的家屬接回。

警方呼籲，家中長輩若有罹患疾病或其他因素無法自理者，應請家屬留意照護，市面上已有許多相關產品可防止長者走失，請民眾參考選用，如家屬不慎走失勿恐慌，請至派出所報請協尋，警方會盡全力搜尋，幫助他們在最短的時間返家。