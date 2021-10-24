油價漲勢未歇 平穩雙機制運作 汽、柴油各漲0.6元及0.7元

中油表示，國際原油價格漲勢未歇，本週油價持續啟動油價平穩雙機制措施，汽油吸收0.7元，柴油吸收1.7元；因此，25日凌晨零時起，汽、柴油僅各調漲0.6元及0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.3元。

全球國際煤炭及天然氣需求仍強，主要國家購買帶動市場價格攀升，加上美國宣布11月起鬆綁旅遊限制等因素，烘托國際油價持續上漲。

影響所及，中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.83美元，新臺幣兌美元匯率升值0.172美元，國內油價依公式計算漲幅為0.31％，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及2.4元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之機制，中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升32.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.2元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元；汽、柴油實際價格每公升各調漲0.6元及0.7元。累計110年至9月底止，中油共吸收57.56億元。