今(24)日中午13時11分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5、最大震度4級的中型有感地震，該震為今年目前最大震，導致國家級警報大響，13時12分再一規模5.4震，連續搖晃時間超過2分鐘，不少民眾驚呼「好可怕」、「搖超久」。

本次規模6.5地震發生在北緯 24.53度，東經 121.79度，即在宜蘭縣政府南方22.7公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度66.8公里。

最大震度4級出現在宜蘭、花蓮、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投；彰化、雲林、台東、嘉義3級；台南、高雄、屏東、澎湖、連江2級。

根據氣象局地震測報中心排名，今天的規模6.5地震為今年目前最大震，2月7日在宜蘭外海以及4月18日花蓮壽豐鄉的規模6.2次之，再來為8月5日宜蘭外海規模6.0第三，今年規模超過6.0地震共計4起。

此外，13時12分在宜蘭縣大同鄉也出現規模5.4地震，最大震度3級。

有民眾表示，「兩個地震接連震，震到頭很暈」、「很少有搖晃那麼久的地震，最大的那幾下真的嚇死人。」

地震測報中心主任陳國昌表示，該震震度4的範圍非常大，1分鐘之後緊鄰的大同鄉出現規模5.4的餘震，兩震成因是由隱沒帶引發，未來不排除3天內有規模4以上餘震出現，然而隱沒帶的地震非常深，造成的震度不會有想像中這麼大，民眾不用擔心。

台電表示，針對本次規模6.5地震，核二2號機、核三廠2部機組都正常運轉，核二廠2號機正常運轉，台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。