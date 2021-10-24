網紅潔哥(李秉潔)外型亮麗、作風直率敢言，被封為「鄉民女神」，2019年與交往18年的男友「岳妹」結婚，並在去年愚人節宣布懷孕，自嘲跟老公「一發就中」，所以將女兒暱稱取為「FAFA」，不時會在社群分享親子點滴，但昨(23日)突然在臉書發了篇無厘頭的短文，結果是愛女亂玩手機發出，但卻是大爆料，讓潔哥驚呆。

「鄉民女神」潔哥婚後隨即當媽，如今兼顧工作與照顧才1歲的女兒FAFA，除了照常針砭時事外，如今的發文還多了育兒點滴，眾網友等於陪伴孩子成長，潔哥曾吐露婚姻生活是從兩人當爸媽才開始，坦言照顧小孩不是最辛苦的，而是跟老公因為孩子的事情經常吵架，坦言遇到婚姻關鍵期。

潔哥的手機被女兒拿來玩，發出有點八卦爆料味道的奇妙文章。(翻攝自潔哥/李秉潔臉書)

即使如此，潔哥仍不改初心，經常分享女兒的搞笑日常，最近長大了點的FAFA，開始會模仿媽媽滑手機，昨天下午潔哥的臉書突然發出一篇奇怪文章，寫下：「阿姨與柔情似水我說嗷嗷是說我說餓喔蘇澳欸」，眾人覺得可能是小孩玩手機，紛紛露出姨母笑留言「嗨，發發，妳媽媽又睡著了對嗎？」、「還有點通順」、「FAFA好棒喔！會打成語」。

不久後潔哥也留言，震驚寫下：「X！她怎麼發文的！」，證實是小孩趁她不注意拿手機來玩，她解釋因為平時懶得一直解鎖，所以手機沒設密碼，沒想到給了女兒玩手機的好機會，看了小孩的發文覺得超好笑：「重點是什麼阿姨柔情似水啦？」眾人也感覺有點八卦爆料感，紛紛留言「看來…案情似乎並不單純」、「關於阿姨的這個問題，可能要找某人好好談談…是不是女兒看到了什麼」、「我很想知道阿姨指的是哪位」。