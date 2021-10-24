中國大陸全國人大常委會委員長栗戰書表示，中國需要借鑒國外政治文明有益成果，但絕不能放棄中國政治制度的根本，「堅決反對、抵制和防止西方所謂憲政、多黨競選、三權鼎立、兩院制、司法獨立的侵蝕影響」。

新華社報導，栗戰書23日主持十三屆全國人大常委會第三十一次會議閉幕會，栗戰書在會議完成有關表決事項後作了講話。

栗戰書首先說道，今年是連續第4年審議國有資產管理情況的綜合報告，也是首次聽取審議國有自然資源資產管理情況的專項報告，要健全國家自然資源資產管理體制，要在法治軌道上治理固體廢物污染、推動減污降碳協同增效。

栗戰書又指，要更好發揮人民代表大會制度在中國特色社會主義制度和國家治理體系中的重要作用，一要堅持黨的全面領導這一最高政治原則，二要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，需要借鑒國外政治文明有益成果，但絕不能放棄中國政治制度的根本，堅決反對、抵制和防止西方所謂「憲政」、多黨競選、三權鼎立、兩院制、司法獨立的侵蝕影響。

他說，三要發揮人民代表大會制度作為實現中國全過程人民民主的重要制度載體作用，四要全面提升人大工作質量和水平，五要按照「四個機關」的定位和要求，以黨的政治建設為統領，六要加強對中國特色社會主義民主、對人民代表大會制度的理論研究和宣傳闡釋，講好中國民主故事。