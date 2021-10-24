台灣基進立委陳柏惟罷免案昨通過，成為台灣首位被罷免立委，對此，綠委許智傑認為，選罷法有修改的空間，但不是改成以前的「雙二一」制，而是將選罷門檻改為35%，較為務實的做法。不過，許的建議遭網友痛批是沒品、輸不起。

針對陳柏惟遭罷免，許智傑今表示，他不希望台灣社會這樣繼續報復性罷免下去，冤冤相報何時了，因此罷免制度需要做更改，但也不是改回以前的「雙二一」制（選舉人二分之一以上投票、投票人二分之一以上同意），因為一般選舉大約投票率7成，將提案把罷免門檻改為35%，這樣做法會比較務實。

對於許智傑的建議，許多網友在相關新聞下方留言，「來喔來喔，來看輸不起的嘴臉喔」、「笑死人，選罷法有比民生法案重要嗎？政治人物不好換掉就對，才能讓政治人物謹言慎行做好選民的請託」、「莊家輸賭改規則！真沒品」、「什麼都你們再講，該修的法不修，輸不起」、「真的無恥，以後罷免法分二類，民進黨及其側翼不得罷免，國民黨罷免門檻調整為超過10%就算罷免成功；真正看到無恥政黨及政客雙標的嘴臉」。

陳柏惟罷免案23日投票，以7萬7899的同意罷免票超過不同意的7萬3433票通過罷免，創下51.72％的高投票率，讓去年挾反中議題擊敗顏寬恒的陳柏惟，成為台灣首位被罷免的立委。