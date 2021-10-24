規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 13:462021/10/24 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南澳今天中午發生芮氏規模6.5強震，今年以來最大！中央氣象局地震測報中心指出，此為隱沒帶地震，初步判斷成因為斷層作用；氣象局長鄭明典說，這是一起很顯著的地震。 測報中心主任陳國昌表示，這起地震是這個區域的隱沒帶中，30年來規模最大的一起地震；但該區域的破碎帶，規模達6的地震其實很常見。 美企大撒幣 2021年庫藏股規模衝1兆美元 維冠大樓重建「全新完工曝光」！網驚呼：直接變豪宅 #6.5 #芮氏規模 #地震 #隱沒帶 #斷層 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》精確手握4.8億元人幣訂單 2022年營運續創高峰 09:282021/10/20 財經 《國際產業》雀巢Q3銷售增6.5％ 中期展望不變 15:422021/10/20 財經 大陸今年新增綠債規模近人民幣4千億元 13:592021/10/20 財經 許家印：恒大要全面實施現樓銷售 全面壓降銷售規模 21:132021/10/22 兩岸 美REITs百花齊放 迎長多行情 04:102021/10/21 投資理財 養豬業遭遇最慘週期 04:102021/10/24 專題周報 地牛翻身！花蓮地震規模4.5最大震度3級 18:462021/10/23 生活 花蓮地牛翻身 台鐵東部列車慢行 12:052021/10/23 生活 電動車首開展 明年規模拚倍增 04:102021/10/21 財經焦點 IMF下修今年亞洲 經濟成長預測至6.5％ 04:102021/10/21 財經要聞 本土劇女神U領小可愛炸岀傲人上圍 擺動身軀引「地震級晃動」 16:382021/10/21 娛樂 生活熱門新聞 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 - 生活 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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