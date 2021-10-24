宜蘭南澳今天中午發生芮氏規模6.5強震，今年以來最大！中央氣象局地震測報中心指出，此為隱沒帶地震，初步判斷成因為斷層作用；氣象局長鄭明典說，這是一起很顯著的地震。

測報中心主任陳國昌表示，這起地震是這個區域的隱沒帶中，30年來規模最大的一起地震；但該區域的破碎帶，規模達6的地震其實很常見。