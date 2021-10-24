宜蘭6.5地震 核一、核二廠地震儀動作 台電：依程序巡查 14:192021/10/24 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，台電表示，地震造成位於北部的核一、二廠地震儀動作，正依程序書執行後續巡查。目前台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。 台電指出，核三廠2部機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，核一除役，核二1號機停機大修中，核四資產管理中。核一、二廠地震儀動作，依程序書執行後續巡查。台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。 規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落 麥寮天機太陽能電廠落成啟用 蔡英文：能源轉型是任內重要政策 #台電 #核一 #運轉 #地震儀 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模6.5地震全台有感 民眾直呼「震到頭很暈」 13:352021/10/24 生活 規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 13:462021/10/24 生活 捍衛居住權 台中原民議員5度嗆聲 04:102021/10/22 地方新聞 立委陳柏惟罷免投票今揭曉 牽動年底4公投、2022九合一選舉、2024總統大選 關鍵一役 04:102021/10/23 地方新聞 美英澳聯盟之一》截澳潛艦訂單 或促中法三大領域合作 09:172021/10/23 兩岸 地牛翻身 台中最高震度4級 盧秀燕指示區里及警消系統掌握情況 13:542021/10/24 生活 靈鷲山攜手福容大飯店愛地球 180人淨灘看沙雕 16:442021/10/23 生活 王毅呼籲 維護南太平洋無核區 04:102021/10/23 產業財經 林依晨嫁豪門6年和公婆同住 鄭弘儀揭內幕曝女神真面目 08:412021/10/24 娛樂 東生華高血脂新複方新藥審核通過 進入健保核價階段 09:262021/10/22 健康 顏寬恒重披戰袍 奠定黑派少主地位 04:102021/10/24 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 10年租屋老手血淚忠告 進門必看這地方：不行立馬走人 - 財經 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 15檔BMS概念股 紅了 - 財經要聞 - 工商時報 宜蘭6.5強震 台積電一度緊急疏散北區部分廠區無塵室人員 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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