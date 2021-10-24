宜蘭南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，台電表示，地震造成位於北部的核一、二廠地震儀動作，正依程序書執行後續巡查。目前台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。

台電指出，核三廠2部機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，核一除役，核二1號機停機大修中，核四資產管理中。核一、二廠地震儀動作，依程序書執行後續巡查。台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。