地震發生，民眾聚集在北捷閘門外等候。（楊亞璇攝）

地震發生，民眾聚集在北捷閘門外等候。（楊亞璇攝）

地震發生，民眾聚集在北捷閘門外等候。（楊亞璇攝）

氣象局發布最新地震報告，24日下午1時11分發生地震，規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67公里，北部震度4級，台北捷運全線所有車站暫停行駛，大批民眾在站內等候。

地震發生，台北市民皆有感，民眾聚集在閘門外等候，站內廣播，全線停駛進行全線檢查，預計花費40分鐘。

北捷表示，地震發生當下，即全線停駛，目前都在慢速巡軌中，因軌道長，需花時間，目前還不知何時復駛，若有進一步復駛消息會立即通知。