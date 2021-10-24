氣象局發布最新地震報告，24日下午1時11分發生地震，規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67公里，北部震度4級，台北捷運全線所有車站暫停行駛，大批民眾在站內等候。
地震發生，台北市民皆有感，民眾聚集在閘門外等候，站內廣播，全線停駛進行全線檢查，預計花費40分鐘。
北捷表示，地震發生當下，即全線停駛，目前都在慢速巡軌中，因軌道長，需花時間，目前還不知何時復駛，若有進一步復駛消息會立即通知。
氣象局發布最新地震報告，24日下午1時11分發生地震，規模6.5宜蘭縣南澳鄉深67公里，北部震度4級，台北捷運全線所有車站暫停行駛，大批民眾在站內等候。
地震發生，台北市民皆有感，民眾聚集在閘門外等候，站內廣播，全線停駛進行全線檢查，預計花費40分鐘。
北捷表示，地震發生當下，即全線停駛，目前都在慢速巡軌中，因軌道長，需花時間，目前還不知何時復駛，若有進一步復駛消息會立即通知。
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