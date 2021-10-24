美國今天敦促北韓停止「帶來反效果」的飛彈試射，正面回應美國對話要求。

北韓19日試射潛射彈道飛彈（SLBM），促使聯合國安全理事會召開緊急會議。

美國北韓特使金星容（Sung Kim）在首爾與南韓外交部朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）見面後表示，北韓19日的試射是「挑釁」，平壤應停止「讓人擔心且帶來反效果的」飛彈試射。

他說，美國決心與北韓進行「持久且實質的外交」，「我們的目標仍是朝鮮半島完全非核化」。

「這也是平壤最近的彈道飛彈測試之所以讓人擔心、且會對朝鮮半島邁向永續和平帶來反效果的原因。這是過去6星期以來的試射之一。」

平壤目前為止拒絕美國提議，指責美國和南韓一邊談外交，一邊卻又透過軍事活動讓緊張升高。

金星容表示：「我們呼籲北韓停止這些挑釁與其他顛覆活動，轉而進行對話。我們已準備好在不預設立場的情況下和北韓會面，我們也說得很清楚，美國對北韓完全沒有敵意。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101024