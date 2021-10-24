宜蘭6.5強震 台積電一度緊急疏散北區部分廠區無塵室人員 14:132021/10/24 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，台積電表示，已按照公司內部程序規定，北區部分廠區無塵室人員地震時已進行疏散以確保安全，工安系統正常。 宜蘭連2強震 直擊家樂福商場現況 民生用品掉滿地 規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落 #地震 #宜蘭 #台積電 #無塵室 #北區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林貨車駕駛自修升降尾門 慘遭重壓所幸遇員警與民眾合力相助 11:462021/10/24 社會 商務英語學習系列－合作提案會議 五大關鍵金句 04:102021/10/24 企業經營 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 13:112021/10/23 財經 赴陸投資半導體轉讓 改事前送審 04:102021/10/24 財經焦點 大阿里山觀光 疫後升級再出發 04:102021/10/24 焦點要聞 營運逐季升 具軋空題材 飛捷撼訊 營運衝刺 04:102021/10/24 產業特刊 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政技壓群雄 04:102021/10/24 產業特刊 打進美5G供應鏈 EPS連四季成長 M31宏致 業績吃補 04:102021/10/24 產業特刊 台積電11／8前提供美相關資料 04:102021/10/23 財經要聞 10月客座總編輯 國泰金總座李長庚登場 04:102021/10/24 企業經營 地牛翻身 台中最高震度4級 盧秀燕指示區里及警消系統掌握情況 13:542021/10/24 生活 財經熱門新聞 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 10年租屋老手血淚忠告 進門必看這地方：不行立馬走人 - 財經 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 15檔BMS概念股 紅了 - 財經要聞 - 工商時報 宜蘭6.5強震 台積電一度緊急疏散北區部分廠區無塵室人員 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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