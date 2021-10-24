宜蘭南澳鄉發生芮氏規模6.5地震，台積電表示，已按照公司內部程序規定，北區部分廠區無塵室人員地震時已進行疏散以確保安全，工安系統正常。

宜蘭連2強震 直擊家樂福商場現況 民生用品掉滿地
規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落
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