受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉 14:252021/10/24 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天中午13時11分，宜蘭地區發生有感地震，台中捷運公司地震監測系統顯示震度2級。（資料照，中捷提供／林欣儀台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天中午13時11分，宜蘭地區發生有感地震，台中捷運公司地震監測系統顯示震度2級，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡、檢視各站站體。13：30已完成巡檢並恢復正常運轉。 規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落 出遊解封 點數兌優惠券掀熱潮 #中捷 #2分鐘 #運轉 #地震 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小錢買保單 活用雙十原則 04:102021/10/24 金融．稅務 北北基宜大雨特報 未來一周天氣出爐 2地連雨9天 09:112021/10/24 生活 萬聖節變裝 量販超市送搗蛋禮 04:102021/10/24 時尚消費 宜蘭連2強震 直擊家樂福商場現況 民生用品掉滿地 13:582021/10/24 生活 阿中駁柯P 混打未影響AZ打氣 04:102021/10/24 生活新聞 從挺Q到刪Q 楊文元：為選錯人負責 04:102021/10/24 焦點要聞 量販、超市萬聖節 變裝限量送糖果或搗蛋禮 04:402021/10/24 生活 黑木耳降膽固醇、通血路又低熱量 但4種人不宜多吃 09:132021/10/24 健康 規模6.5地震全台有感 民眾直呼「震到頭很暈」 13:352021/10/24 生活 NBA》第3節只拿8分沒差 溜馬照樣延長撲滅熱火 09:572021/10/24 體育 折衷版 智機、5G投資抵減延2～3年 04:102021/10/24 財經焦點 生活熱門新聞 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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