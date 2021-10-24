今天中午13時11分，宜蘭地區發生有感地震，台中捷運公司地震監測系統顯示震度2級，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡、檢視各站站體。13：30已完成巡檢並恢復正常運轉。

規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落
出遊解封 點數兌優惠券掀熱潮
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