台灣單簧管演奏家賴俊諺拿下2021年第5屆法國藍瑟勒單簧管大賽首獎與最佳觀眾獎，今年12月將以獨奏家身份與歐洲的室內樂團共同演出，明年4月也將和歐洲樂團演出協奏曲。

賴俊諺表示：「一路上有很多人幫忙，在疫情艱難的時候還可以完成夢想，要謝謝樂團作為最有力的後盾、同事的鼓勵和師長的祝福。」

賴俊諺現年28歲，目前任職於國家交響樂團單簧管副首席，畢業於法國國立里昂高等音樂院，擁有單簧管第一獎文憑。17歲時獲中國北京國際莫札特單簧管大賽首獎，而後連續兩屆Buffet單簧管大賽第一名、歐洲YAMAHA基金會獎學金得主。

法國藍瑟勒單簧管大賽決賽於台灣時間10月24日凌晨12點30分舉行，賴俊諺從今年6月10日開始，自來自33國的143位參賽者中脫穎而出，進入16強，並於10月22日與分別來自西班牙、墨西哥的音樂家陸茲（Luz Sedeno）、赫克特（Hector Noriega）角逐三強，他堅強的實力與精湛的演奏技巧，一舉拿下首獎以及最佳觀眾獎。

藍瑟勒單簧管大賽兩年舉辦一次，是為了向20世紀為教育奉獻一生的單簧管音樂家傑克斯·蘭斯洛特（Jacques Lancelot）致敬所設立，自2012年開始，每2年分別於法國魯昂市及日本神奈川縣橫須賀市輪流舉行，參賽者年齡限為18到35歲，吸引了全球優秀的單簧管演奏家前往角逐。

最終決賽，每位參賽者除了與里昂諾曼第歌劇院管弦樂團協奏演出莫札特A大調單簧管協奏曲，還演出由主辦單位委託作曲家尼古拉．巴克里專為比賽所寫的單簧管協奏曲一較高下。