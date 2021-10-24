民進黨在2016年下修罷免門檻，如今台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，傳出民進黨欲修改選罷法提高門檻。國民黨立委賴士葆怒轟，過去為政黨的利益輕率修法，民進黨應該先向人民道歉，「因人設事，操弄法律，莫此為甚」。

賴士葆指出，陳柏惟罷免案通過對政黨和政治人物都是學習與警惕，社會普遍關心政治是好事，但是政治人物為謀求政黨與個人政治利益，用偏激言論激化社會，造成更深的撕裂，非常不可取。陳柏惟固然給政治人物上了一課，然而因為從蔡英文到民進黨公職全黨上下對他的褒揚肯定，讚譽有加，陳柏惟個人反而很難省思檢討他哪裡做錯了。

賴士葆表示，民意代表應當以民眾福祉為念，陳柏惟把立委職務網紅化，和民進黨一起唱和，以抗中保台、販賣芒果乾為職志，把自己推到極左的政治光譜，整天販賣推銷的盡是意識形態，罔顧民眾反萊豬、反空污、渴求疫苗等民生議題，把自己推到民眾的對立面，不少人評論陳柏惟被罷免的最大理由源自於他偏激不當的言行。

賴士葆痛批，過去民進黨一意孤行執意要修法，為了割藍委，率性的降低罷免門檻，現在又要修法再提高罷免門檻，因人設事，操弄法律，莫此為甚。民進黨應該先向人民道歉，過去為了政黨的利益輕率修法，造成社會動盪與對立。

賴士葆強調，公投法也是被民進黨為著政黨盤算，幾度修法蹂躪至支離破碎。請民進黨謙卑地向社會說一聲對不起，過去粗糙即興式的修罷免法、公投法，真的錯了，並且錯得離譜。