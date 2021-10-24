今(24日)中午1點11分地牛翻身，發生芮氏規模6.5地震，全台皆有感，讓不少民眾都驚呼快嚇死，前美女主播蕭彤雯也透露自己剛好和6歲兒子瓜瓜在電梯裡，上下左右劇烈撞擊，讓她快嚇壞了，尖叫抱著兒子，還好電梯剛好抵達7樓，她也趕緊把兒子推出去。

蕭彤雯表示好久沒這麼害怕，不只是因為在電梯裡，更是因為她一個人帶孩子，「我真的嚇壞了」，因為她無法確認是電梯發生問題，還是地震？還好電梯剛好到了7樓、門也開了，「在瘋狂搖晃中，我推著瓜狂奔出電梯，扶著牆壁，過了至少十秒才漸停搖晃」。

而她也強調有先確認電梯地面與門外樓地板是否一致、沒有落差空隙後，才趕緊把兒子推出電梯，直呼「真的太可怕了！」並表示「這一切都是在一瞬間發生的，要如何在驚嚇中保持穩定，真的太難」，網友也紛紛留言安慰她，還好出電梯了，幸好人平安無事。

宜蘭今發生規模6.5有感地震，震央位於宜蘭縣南澳鄉，而台北震度4級，由於劇烈搖晃，全台皆有感，讓網友都忍不住驚呼「超大」、「嚇死人了」、「嚇到剩半條命」。