地震搖晃劇烈淡海輕軌停駛4分鐘 下午1時48分恢復載客 14:282021/10/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午1時11分台灣東北地區發生有感地震，新北市震度4級，新北市政府已開設災害應變中心。新北捷運公司表示，淡海輕軌列車於地震發生時立即停車，以時速20公里速度巡視軌道至下一站。（資料照，新北捷運公司提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午1時11分台灣東北地區發生有感地震，新北市震度4級，新北市政府已開設災害應變中心。新北捷運公司表示，淡海輕軌列車於地震發生時立即停車，以時速20公里速度巡視軌道至下一站，並執行清車作業，下午1時15分全線列車完成清車作業，無人員及乘客收到影響，並開始執行巡軌任務，下午1時48分列車車巡全線軌道無異狀，恢復正常載客。 規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落 高雄輕軌二階初勘 演練應變隨機殺人 #淡海輕軌 #地震 #載客 #列車 #執行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭連2強震 直擊家樂福商場現況 民生用品掉滿地 13:582021/10/24 生活 疫情衝擊 北捷金雞母成賠錢貨 04:102021/10/23 地方新聞 花蓮地牛翻身 台鐵東部列車慢行 12:052021/10/23 生活 買股票抗通膨！台積電吹起反攻號角 這幾檔也有肉 19:302021/10/23 財經 北市信義區驚悚車禍！Uber駕駛疑癲癇逆向連撞6車釀4傷 15:532021/10/23 社會 陳柏惟罷免投票案 民眾投票踴躍 截至下午3時投票率約4成3 15:212021/10/23 政治 車王電兼華德動能董事長蔡裕慶 超前布局電巴讓世界看見車王電 04:102021/10/24 專題周報 柯P怒斥基隆捷運「騙局」 蘇貞昌說話了 10:222021/10/23 政治 基隆輕軌與台鐵脫鉤 柯文哲轟蔡英文當年計畫拿來騙大家 升級後是更大騙局 16:372021/10/22 政治 地牛翻身 台中最高震度4級 盧秀燕指示區里及警消系統掌握情況 13:542021/10/24 生活 看屋筆記：楠梓區棋琴25重奏(個案＋價格分析) 09:002021/10/23 建案開箱-高雄 生活熱門新聞 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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