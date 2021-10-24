今天下午1時11分台灣東北地區發生有感地震，新北市震度4級，新北市政府已開設災害應變中心。新北捷運公司表示，淡海輕軌列車於地震發生時立即停車，以時速20公里速度巡視軌道至下一站，並執行清車作業，下午1時15分全線列車完成清車作業，無人員及乘客收到影響，並開始執行巡軌任務，下午1時48分列車車巡全線軌道無異狀，恢復正常載客。

規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落
高雄輕軌二階初勘 演練應變隨機殺人
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