今天下午1時11分台灣東北地區發生有感地震，新北市震度4級，新北市政府已開設災害應變中心。新北捷運公司表示，淡海輕軌列車於地震發生時立即停車，以時速20公里速度巡視軌道至下一站，並執行清車作業，下午1時15分全線列車完成清車作業，無人員及乘客收到影響，並開始執行巡軌任務，下午1時48分列車車巡全線軌道無異狀，恢復正常載客。