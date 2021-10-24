宜蘭下午1點11分6.5強震撼全台，氣象局緊急發布國家級警報簡訊，通知民眾有中型有感地震，慎防強烈搖晃，就有新竹網友在PTT上大讚，氣象局這次的警報有用，在地震前5秒就收到，發揮預警功能。但台北人、宜蘭人卻哀號，搖到一半警報才響，來不及逃命更可怕。

今天下午1點11分的6.5強震，中部以北、宜花震度達4級，氣象局緊急發布國家級警報，一名網友在PTT上發文，指出他人在新竹，這次地震居然5秒前提早收到警報，然後開始天搖地晃，大讚國家級警報真的能提前發布，太厲害。

文一PO出後，網友也紛紛留言，真的有提早收到警報，「新竹提早幾秒收到+1」、「這次難得提早收到警報」、「中部也是收到幾秒後才有感受搖晃」、「我提早5秒收到」、「地震前2秒，看到簡訊趕快開窗，就開始震了」、「桃園小晃，收到簡訊，開始狂搖」、「我住彰化，也是地震5秒前收到國家警報」、「住彰化海邊，10秒前收到，一開始全家還很納悶」、

但台北、宜蘭等北部人表示，國家警報是已經地震了才收到，「台北搖了個開頭後收到，之後爆搖」、「在宜蘭這簡訊根本撥接」、「震到爆了才收到警報，垃圾系統」、「又被當成國家級邊緣人了」、「地震中才到，更可怕」、「搖到一半才響，都來不及逃命了」、「離震源太近，預警根本沒意義，台北開始震之後才收到警報」、「收到，但已經搖完」。

還有人是連國家級警報簡訊都沒收到，「為什麼大家都有簡訊？」、「沒收到的邊緣人」、「台中沒收到」。