地震停駛半小時 北捷已於13：49復駛 14:132021/10/24 中時 楊亞璇 、 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地震發生，民眾聚集在北捷閘門外等候。（楊亞璇攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運公司表示， 24日下午1時11分，北捷接獲地震4級訊息，立即按照SOP進行列車清車暫停營運，進行車站檢視及巡軌作業。 北捷說明，經巡視軌道及車站設備均正常，已於下午1時49分恢復正常營運。 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 沒手機不能抽保時捷 新北：學生可綁定「家長手機＋英文字母」註冊 #北捷 #設備 #地震 #營運 #車站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影后穿情趣內衣放送雪白酥胸 陳漢典靠「一根香蕉」撐全場 15:482021/10/23 娛樂 國3七堵段6百萬保時捷疑打滑追撞前車 車頭全毀、零件散落一地 12:482021/10/24 社會 地牛翻身北捷旅客卡車站 復駛至少等40分鐘 13:532021/10/24 生活 選購肥美萬里蟹 活跳跳最關鍵 04:102021/10/24 焦點要聞 基捷八堵–基隆段未定 邱臣遠嗆林右昌：別當騙子市長！ 17:002021/10/23 政治 林右昌拋北北基合併升格 游淑慧：10幾年前郝龍斌就提過 12:282021/10/24 政治 營運逐季升 具軋空題材 飛捷撼訊 營運衝刺 04:102021/10/24 產業特刊 批基捷是大騙局遭林右昌嗆欺人太甚 柯文哲：不要挑撥離間啦！ 10:032021/10/24 政治 屏縣爭取農業產業設備升級 蘇貞昌喊話全力支持 17:592021/10/23 政治 基捷脫鉤台鐵 柯文哲飆罵騙局 蘇貞昌：尊重專業 11:562021/10/23 政治 疫情衝擊 北捷金雞母成賠錢貨 04:102021/10/23 地方新聞 生活熱門新聞 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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