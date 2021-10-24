台北捷運公司表示， 24日下午1時11分，北捷接獲地震4級訊息，立即按照SOP進行列車清車暫停營運，進行車站檢視及巡軌作業。

北捷說明，經巡視軌道及車站設備均正常，已於下午1時49分恢復正常營運。

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