知名女星解婕翎因在主持的電玩節目中，以活潑俏皮的主持風格受到觀眾喜愛而打開知名度，也因此有了「宅男女神」及「電競女神」的封號，加上她經常在IG及公開活動上，不吝嗇的展現凹凸有致的好身材，使IG吸引超過63萬人追蹤。而近日即將推出新作品的她，在IG上公開一段側拍影片，火辣的身材再度吸引網友注意。

解婕翎在近日的貼文中表示「你們知道今年的我也在默默執行一件事情嗎！敬請期待12月的消息」，疑似預告即將推出新作品，而附上的影片中，只見她穿著一件白色的雪紡襯衫，並且只扣上ㄧ顆扣子，大方秀出惹火的紅色蕾絲內衣與白皙美腿，對著鏡頭擺出各種俏皮又撩人的姿勢。

網友看了直呼「真辣，太美了」、「買爆，從第一本到最後一本都不能缺」、「是性感桌曆嗎」、「女神我愛你」、「太誘人」，網紅好友6tan、小葵、陸子玄等人也忍不住在底下留言「辛束白勺」、「火暴」、「我要換壁掛了」，側拍影片曝光短短一天便吸引超過9萬人點閱。

事實上，解婕翎除了經常透過IG與粉絲們互動之外，她也開啟YouTube頻道與粉絲們分享私下生活以及各種有趣的開箱、實測影片，活潑又自然的主持風格讓她再度圈入一票粉絲，頻道目前已吸引超過52萬人訂閱，人氣也持續攀升中。