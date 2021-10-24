台電彰化區營業處表示，員林地區員水路、員東路附近，發生線路瞬停多次，基於供電安全考量，因此先切開故障區間，目前派員積極巡視線路中。(吳建輝攝)

宜蘭縣今天13:11於南澳發生芮氏規模6.5地震，全台幾乎都有感，彰化縣受到地震影響，員林員水路一段附近發生多次跳電，台電緊急切開故障區間，初估停電戶數約有633戶，台電彰化營運處派員巡查後發現，是員林公所附近舉辦活動施放彩帶，造成跳電情形，約30分鐘就恢復正常供電。

今天中午宜蘭發生規模6.5的大地震，彰化縣長王惠美也在臉書發文，關心所有縣民，彰化縣消防局也回報，縣內沒有重大災情發生，但彰化縣員林市包括員水路一段676巷、員水路二段110巷、員東路二段1巷、員東路一段537巷、員東路一段浮圳南巷等一帶，發生多次跳電情形，引發居民不安。

台電彰化區營業處表示，員林地區員水路、員東路附近，發生線路瞬停多次，基於供電安全考量，因此先切開故障區間， 經查發現是員林市公所在附近公19公園舉辦活動，在現場施放彩帶不慎飄到上面電線桿，卡在電線之間造成跳電，為避免電線走火因此先斷電清除彩帶，約半小時就恢復全面供電，也提醒呼籲活動主辦單位，倘施放彩帶、煙火等上飄物件，應避開配電線路，以維供電安全及公共安全。