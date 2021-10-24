今（24日）下午1點11分、12分，接連發生2地震，據地震報告顯示，地震規模分別是6.5和5.4，震央位於宜蘭縣南澳鄉和大同鄉，兩次地震都全台有感、明顯搖晃，名嘴狄志為就驚喊：「規模6.5，覺得整個家快拆了！」強震也讓家中物品全掉落，狄志為還直呼，客廳、廚房、還有浴室的東西全掉了。

今天下午地牛翻身，接連發生2次有感地震，全台明顯有感，北宜花震度達4級，明顯先上下、再左右搖晃，名嘴狄志為就在臉書發文直呼太可怕「洗碗洗到一半，警報聲才響起，根本來不及反應，立刻天搖地動！」狄志為表示，這是繼921地震之後，第一次感受這麼強「客廳、廚房、還有浴室的東西全掉了，大家都還好嗎？規模6.5，覺得整個家快拆了！」

狄志為心有餘悸直呼：「客廳、廚房、還有浴室的東西全掉了，大家都還好嗎？規模6.5 ，覺得整個家快拆了！」（圖／取材自狄志為臉書）

狄志為還原地震發生當時：「一家三口躲在桌子底下，哥哥出門，弟弟大叫，夫人驚恐、晃很久頭很暈」，而狄志為也曬出廚房、浴室的物品散落一地的照片，強震讓狄志為心有餘悸，文末還標記：「#晃很久頭還在暈#磊驚魂未定躲在桌下 #一度不敢出來」。

地牛翻身也讓名嘴呂文婉發文：「阿彌陀佛脫口而出 第一次啥都不管想衝出門 好久沒這麼搖了 祈求無災無難」，呂文婉形容：「我住3樓，但竟有快被連根拔起的fu」，吸引狄志為留言：「我在七樓、覺得房子快被拆掉了」，呂文婉還驚呼：「我在3樓都這麼恐怖了，更何況你在高樓層」。