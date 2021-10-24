中科管理局掌握廠商是否受地震影響，目前並未接獲廠商回報。（盧金足攝）

24日中午1時11分全台感受有感地震，台中市地震最高達4級，中科管理局立即從「智慧防災水情系統」及「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」，掌握廠商是否受影響，目前並未接獲廠商回報，中科表示，台灣每年規模4以上有感地震約近400個，若遇颱風侵襲，將可透過智慧化監控達到防減災效能，有機會也會推廣到廠商及園區。

為將災害降到最低，中部科學園區費時4年研究成功，建置全台第一套「智慧防災水情系統」及「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」。

中科管理局長許茂新表示，該系統可達地震預警、結構物安全診斷、氣象監測、水情預判與淹水風險評估功能，為園區廠商把關。

「我們無法控制災害不會發生，但我們能做到，當災害來臨時，將損失降到最低。」許茂新說，中科管理局與國家實驗研究院合作，完成建置中科「智慧防災水情系統」及「結構安全監測系統及現地型地震預警系統」。

中科管理局副局長施文芳表示，中午地震發生時，立即掌握是否有廠房及生產線受影響，並未收到回報，廠商耐震性佳，未受損失。

中科園區引進台積電等超過200多家國內外高科技大廠，預警系統就是提前10秒、20秒掌握，還完成LINE水情機器人及利用無人機智慧巡檢，LINE機器人在園區發生水情異常警戒，或發布天氣警特報，即時推播水情示警訊息及主動式防減災的決策建議，提供園區廠商及應變決策者，加強資訊傳遞的效率。