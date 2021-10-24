基進黨立委陳柏惟罷免案23日通過，國民黨台北市議員羅智強表示，刪Q成功是台灣公道的勝利，其意義遠大於陳柏惟下台本身，並感謝台中人民的智慧；羅智強一番感人的心聲，吸引3.1萬網友淚讚，「感謝台中人 終結幹話立委」。

羅智強今（24日）在臉書發文表示，一個肇事逃逸不負責任的懦夫，卻得到民進黨全黨的加油支持，赤裸裸的把台灣公道是非踩在腳下，綠營無法用陳柏惟的問政表現、人品操守來説服人民，就是只剩二招：先是抗中保台，後是賣苦肉計，而台中眼清目明的選民們用智慧的罷免票，大聲的說出「陳柏惟！滾！抹紅牌！滾！苦肉計！滾」！

這一段時間，羅智強直言，高雄發生了有史以來悲慘的城中城大火，但民進黨全卻在挺陳柏惟，心中完全沒有城中城的災民，甚至連演都不想演，而熱血公道的台中二選區選民用罷免票，狠狠的煽了這些冷血政客耳光，羅智強感性稱，「很感動，真的很感動」。

羅智強指出，自己這些年很努力的站在制衡民進黨的最前線，但對台灣的是非不分，他一直有一種無力感，感謝台中人給了人民希望，讓大家知道，「台灣還有是非，台灣還有公道！我為台中二選區的選民感到驕傲」！

許多網友也在其po文底下留言表示，「台中人真的很有智慧」、「昨天是值得開心的一天，證明人民心中仍有是非，大家加油」、「清林散昶！萬華接棒！加油」、「做不好，人家會把權利收回來的，所有的政治人物應該有所警惕，應好好的為老百姓服務才是」。