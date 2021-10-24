今下午1時11分，宜蘭縣政府南方22.7公里發生芮氏規模6.5的地震，花蓮最大震度達4級，由於半小時前，花蓮才剛發生最大震度3級的地震，不少已習慣地震的花蓮人直呼「已搖到不知道是自己頭暈，還是地震了」，而消防局也接獲秀林鄉錐麓古道內，有名林姓女子遭落石砸到腳，無法行走，目前正前往救援。

花蓮近海今中午12時38分，發生芮氏規模4.5的地震，最大震度達3級，接著下午1時11分，宜蘭南澳發生芮氏規模6.5的地震，花蓮最大震度4級，過一分鐘後，宜蘭大同又發生芮氏規模5.4的地震，花蓮最大震度3級。

由於1小時內，發生3起有感地震，其中下午1時11分的地震，先上下震後再左右晃，隨即國家級警報大響，讓不少花蓮人嚇得直呼「好可怕」，並趕緊在臉書報平安。

消防局在下午1時15分接獲民眾報案指出，一行9人（6女3男）在秀林鄉錐麓古道，其中，其中一名林姓女子在3公里遭落石砸傷左腳掌，因無法行走，需要救援，而同行男性也慢慢將其背負下山。消防局通報警方與太管處後，4名救難人員也正前往救援中。