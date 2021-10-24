24日中午發生的這起芮氏規模6.5強震，不僅今年以來最強，且全台有感，幾乎半個台灣震度達4級。這起地震一開始先是上下晃動，感覺並不明顯，搖晃感甚至「一度消失5秒鐘」，以為地震結束了，沒想到左右晃更大，高樓層感受更強烈，嚇壞不少人。