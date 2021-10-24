詭異強震！先上下再左右 「中間暫停5秒鐘」 14:212021/10/24 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 礁溪某溫泉飯店的招牌因地震掉落，警方到場維持交通。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 24日中午發生的這起芮氏規模6.5強震，不僅今年以來最強，且全台有感，幾乎半個台灣震度達4級。這起地震一開始先是上下晃動，感覺並不明顯，搖晃感甚至「一度消失5秒鐘」，以為地震結束了，沒想到左右晃更大，高樓層感受更強烈，嚇壞不少人。 NBA》球員工會支持班西蒙斯：尊重並擁抱他 花蓮地牛翻身 台鐵東部列車慢行 #強震 #詭異 #10秒 #宜蘭 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 義隆董事長葉儀皓 布局5G、AI 領義隆再攀峰 04:102021/10/24 專題周報 黑衣人衝嘉義知名餐廳棒打店長 客人嚇到奪門而出 19:302021/10/23 社會 規模6.5地震 宜蘭最大震度達4級 礁溪溫泉飯店招牌應聲掉落 13:522021/10/24 生活 自由民主展現 刪Q志工喜極而泣 04:102021/10/24 焦點要聞 慘！面板山頂冤魂 套百萬3年能凹回來？他曝1招救命 10:312021/10/24 財經 北京迎冬奧 高壓圍剿零星疫情 04:102021/10/24 焦點新聞 不知道也沒關係的冷知識 救護車為什麼貼「詭異蛇杖」 08:152021/10/23 生活 女在床前櫃翻出詭異行動電源 網一見嚇壞：快報警搬家 10:402021/10/24 社會 北台灣持續濕冷低溫18度 下周一起回暖 冷空氣這天再報到 22:242021/10/23 生活 地牛翻身！花蓮地震規模4.5最大震度3級 18:462021/10/23 生活 大陸蔬菜價格居高不下 網友戲稱：窮的只能吃肉了 11:052021/10/24 兩岸 生活熱門新聞 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 宜蘭連兩震！6.5強震又5.4餘震 全台狂晃2分鐘 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震撼全島 北捷、台鐵、高鐵全停駛 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。