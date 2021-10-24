「咦塑膠袋怎麼會動！」斗南分局新光派出所員警接獲一起尋人任務，從17日晚上尋找到18日凌晨無功收隊，18日清晨又上工，在斗南石牛溪畔空曠草叢看到一個粉紅色塑膠袋在動嚇一跳，仔細一看竟是協尋目標：蜷曲在地上的79歲老婦人。

老婦人的家屬17日晚間8點多到新光派出所報案，79歲母親早上出門運動到晚上還沒回家，母親並非失智，但沒有帶手機或其他定位裝置。

斗南分局立即成立專案小組調閱路口監視器，發動新光、斗南、建國、永光、東和等5個派出所員警合力展開地毯式搜索水溝、大圳，訪查附近居民。

新光派出所員警仔細查看路口監視器，看到她最後出現的位置在一個砂石場附近，之後就失去蹤影，於是鎖定石牛溪附近搜索，但任何可遮蔽的空間都無人，直到凌晨2點收隊。

18日一大早6點多警方又展開搜尋任務，把凌晨搜索過的地點再看一次，走到砂石場杳無人跡的草叢時，突然瞥見地上垃圾袋會動，仔細一看居然是穿著粉紅色上衣、失蹤的白髮老婦人，她癱軟在地上無法說話，神情看起來惶恐，趕緊將她送醫，老婦人住進加護病房數日，目前已轉危為安。

新光派所所長莊哲豪表示，老婦人穿著亮眼的粉紅色外衣是協尋成功原因之一，監視器錄影帶搜尋的第一步算順利。

協尋民眾表示，感謝警方鍥而不捨搜尋，在想像不到的地方快速找到老婦人，且慶幸她沒有被野生動物傷害，即時撿回一命。