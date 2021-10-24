今（24日）下午1時11分，宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，依據新北市消防局統計，共計接獲6件災情通報，所幸未有人員傷亡。消防局表示，新北市最大震度4級，已緊急開設應變中心。
消防局表示，共接獲6件災情通報，新莊區昌平街工地頂樓天車彎折，警方已在現場拉起封鎖線，禁止人車靠近；新店區復興路民宅大門鎖頭故障，已協助破門脫困。
此外，蘆洲區三民路民宅有1名男子受困電梯，男子並無受傷已協助脫困；中和區自立路141巷1號5樓，水塔倒在屋簷上，現場無人受傷，分隊已到達現場。新店區金龍路上碎石影響一線車道，分隊已到達現場；板橋區長江路二段281號前，自來水管線破裂，分隊到場查看。
消防局表示，三重區大勇街82巷、新店區如意街5巷、淡水區中正東路二段69號疑似有瓦斯洩漏，都已派員前往現場勘查，並無瓦斯洩漏狀況。
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