南投縣22日發生登山客受傷意外，據了解，有8人登山隊，預計2天1夜的行程從白姑大山登山口入山，途中51歲女性登山客，卻在返程途中不慎跌倒受傷，臀部疑似骨折重傷、無法行走，登山隊員撥打119消防局，當時因天候不佳，無法請空勤直升機救援，搜救人員直接入山，最後擔架運送傷者，6小時後將女傷者送下山送醫。

南投縣消防局指出，這支8人登山隊22日中午由登山口入山，預計23日下午下山，但途中該隊的李姓女隊友，在白姑大山司晏池下切時摔傷，當時疼痛難耐，根本無法行走，同隊的1名女隊員打電話向南投縣消防局報案求援，並提供當時所在的位置座標。

消防局人員獲報後，22日傍晚先派仁愛消防分隊3名搜救人員上山，但山區突然雨勢過大，直到深夜仍無法前進，先於在登山口紮營休息，翌日凌晨3時許雨勢變小，南投縣的搜救人員與台中市3名搜救人員，23日上午抵達三錐山，尋獲李姓女登山客。

緊急救援不落人後，神鷹山區搜救隊22日上午也出動4名搜救隊員上山，備妥輪架式擔架，放在登山口前待命，到隔天等到傷者運送下山、眾人合力下，協助將傷者抬到登山口，由救護車送台中榮總埔里分院救治。