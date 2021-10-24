(交通部提供)
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高鐵公司表示，高鐵台灣高鐵受今(24）日受宜蘭地區發生規模6.5地震影響，南港至苗栗路段測得四級地震告警，造成6部列車臨時停車，高鐵公司立即成立緊急應變中心，現已依照地震應變相關安全規範完成土建設施及車站巡檢，現正陸續恢復運行。為完成必要之安全檢查造成延誤，敬請旅客見諒。

地震停駛半小時 北捷已於13：49復駛
受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉
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