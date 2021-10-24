(交通部提供)

高鐵公司表示，高鐵台灣高鐵受今(24）日受宜蘭地區發生規模6.5地震影響，南港至苗栗路段測得四級地震告警，造成6部列車臨時停車，高鐵公司立即成立緊急應變中心，現已依照地震應變相關安全規範完成土建設施及車站巡檢，現正陸續恢復運行。為完成必要之安全檢查造成延誤，敬請旅客見諒。