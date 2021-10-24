新北4級地震 證交所：電腦及網路系統經檢查一切正常 15:202021/10/24 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，今天（10月24日）13時11分（新北市）地區發生4級地震，證交所電腦及網路系統經檢查一切正常。 地震規模6.5 機捷沿線展開車巡 預估要45分恢復正常營運 國家級警報有用 網讚：地震5秒前收到 台北人卻哭了 #系統 #證交所 #電腦 #網路 #檢查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭6.5強震 台積電一度緊急疏散北區部分廠區無塵室人員 14:132021/10/24 財經 宜蘭6.5地震 核一、核二廠地震儀動作 台電：依程序巡查 14:192021/10/24 財經 受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉 14:252021/10/24 生活 全國技能競賽開跑未滿一月 新北小將已包辦2職類金銀銅獎 11:022021/10/24 生活 癌前徵兆大腸瘜肉 篩檢除後患 04:102021/10/24 生活新聞 未受地震影響 中正紀念堂接種站上午接種2400人 14:442021/10/24 生活 大陸首艘萬噸海巡船 廣州服役 04:102021/10/24 產業財經 地震搖晃劇烈淡海輕軌停駛4分鐘 下午1時48分恢復載客 14:282021/10/24 生活 規模6.5今年最大震 未來3天不排除規模4以上餘震 13:352021/10/24 生活 地牛狂搖 礁溪飯店招牌掉落 嚇壞宜蘭人 13:522021/10/24 生活 超幸運！民眾花5000元振興券來台中購物 又抽中5000現金 12:102021/10/24 生活 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 10年租屋老手血淚忠告 進門必看這地方：不行立馬走人 - 財經 閃崩87％！幣安比特幣爆慘案 兇手抓到了 - 財經 日記者看到台灣街頭這1幕：貧富差距慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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