陳柏惟罷免案通過 新北議員林金結明送1千份雞排 15:082021/10/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市議員林金結今表示，慶祝台灣光復節＆刪Q罷免成功，25日在土城的香香雞排發送1000份雞排。（擷取自林金結臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案昨投票通過，罷免投票前曾南下替刪Q總部站台的國民黨中常委、新北市議員林金結今表示，慶祝台灣光復節＆刪Q罷免成功，明天下午將於土城的香香雞排發送1000份雞排。 林金結表示，1000份雞排將在25日下午2時至晚上7時30分在香香雞排（土城區中央路二段213-1號）發放，服務處同仁將在場協助。採現場排隊，送完為止，每人限領一片。 陳柏惟遭罷免後 林濁水點名時代力量嗆一句釣出卡神 罷昶團體振奮 期待衝出更高過關率 #林金結 #罷免成功 #刪Q總部 #雞排 #陳柏惟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南古蹟委外賣餐飲 同質性高沒特色 04:102021/10/24 地方新聞 藺奕》刪Q罷免過關 有慶幸有惋惜 09:142021/10/24 政治 罷免陳柏惟成功 羅智強臉書吐感人心聲 3.1萬網友淚讚 14:362021/10/24 政治 刪Q後 綠委提修罷免門檻由25％改35％ 網痛批：沒品 13:532021/10/24 政治 刪Q成功 蘇內閣剉咧等 04:102021/10/24 時論廣場 陳柏惟遭罷免後 外界狂點名他補選 陳世凱曝真實想法 11:392021/10/24 政治 萬聖節變裝 量販超市送搗蛋禮 04:102021/10/24 時尚消費 從挺Q到刪Q 楊文元：為選錯人負責 04:102021/10/24 焦點要聞 投票前喊「陳柏惟穩了」 PTT專業分析慘遭打臉 06:572021/10/24 政治 自由民主展現 刪Q志工喜極而泣 04:102021/10/24 焦點要聞 刪Q成功 他分析戰略：民進黨用「這招」擺了陳柏惟一道 08:332021/10/24 政治 政治熱門新聞 陳柏惟遭罷深藍爸卻開心不起來 台中在地人曝原因：朱沒本錢慶祝 - 政治 陳柏惟遭罷免後 林濁水點名時代力量嗆一句釣出卡神 - 政治 罷免陳柏惟成功後下一個是林昶佐？朱立倫回應了 - 政治 陳柏惟罷免案票數出爐 3天前賭盤數字超準嚇壞吳子嘉 - 政治 罷免陳柏惟成功 羅智強臉書吐感人心聲 3.1萬網友淚讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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