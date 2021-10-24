台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案昨投票通過，罷免投票前曾南下替刪Q總部站台的國民黨中常委、新北市議員林金結今表示，慶祝台灣光復節＆刪Q罷免成功，明天下午將於土城的香香雞排發送1000份雞排。

林金結表示，1000份雞排將在25日下午2時至晚上7時30分在香香雞排（土城區中央路二段213-1號）發放，服務處同仁將在場協助。採現場排隊，送完為止，每人限領一片。