COSTCO好市多表示，重視製作過程人員衛生及品管，要求裝備嚴格。（COSTCO好市多提供／盧金足台中傳真）

COSTCO好市多表示，重視製作過程人員衛生及品管，要求裝備嚴格。（COSTCO好市多提供／盧金足台中傳真）

一名消費者到台中北屯COSTCO好市多商場購買鮭魚酪梨壽司組，抱怨竟然吃到塞滿飯的假牙套，讓她直呼「超噁心！」讓她們連另一盒不同口味的壽司也不敢吃；COSTCO好市多獲知後立即調查，與該名消費者連繫，內部員工已初步排除，物料部分調查龍蝦沙拉擠孔小，無法放下臉書畫面中的假牙套大小，盡速釐清處理。

對此，市府衛生局與消保官也將進一步了解情況，保障消費者健康與權益。

對民眾於好市多北台中店購買鮭魚酪梨壽司疑似吃到假牙，衛生局表示，食安處已於今日上午派員前往賣場稽查，現場衛生環境尚符合食品良好衛生規範準則，另製作壽司從業人員有穿戴整齊工作衣帽及口罩、手套，亦無裝置該形式假牙等情形，現場並輔導業者妥善處理消費者反映事項，食安處將就製程及人員不定期加強稽查。

法制局強調，消費者如買到瑕疵商品，得檢具事證（購買憑證、瑕疵商品照片等）向市府消費者服務中心申訴。

一名林姓消費者在臉書社團發文，到北屯區北屯COSTCO好市多商場購買鮭魚酪梨壽司組，忽然吃到假牙套而且還塞滿飯，讓她氣的說「超噁心！」她們還買了兩盒壽司組合，一盒是別的口味，「我們也不敢吃了」，提醒有買的人注意。

對此，COSTCO好市多表示，他們積極與林小姐聯繫了解細節中，好市多非常重視這個事件，對於製作過程人員衛生、品管以及裝備都有嚴格把關。

昨日和會員通完第一次電話，立即了解內部製作員工，其中有一名在進行根管治療，一名是陶瓷假牙，目前已排除。

COSTCO好市多說，物料部分調查，酪梨，黃瓜，米飯都是新鮮現做，龍蝦沙拉擠孔小，無法放下臉書畫面中的假牙套大小，他們希望能盡速與林姓消費者取回該盒商品，也會積極保護會員權益，盡速釐清及進行後續處理。