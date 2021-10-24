今年8月全國競速輕艇錦標賽輸給姐姐拿到銀牌的程品瑜(右3)，在姊姊畢業後她摘下3面金牌，開心的手舞足蹈，表示終於拿到久違的金牌了。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

校長曾俊堯表示，還要感謝友校新明國小借給他們帳篷，讓孩子可以遮風避雨。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

校長曾俊堯表示，今年比賽在台北受到氣候影響，加上疫情孩子的練習時間減少，或多或少都會影響到孩子們的成績，但選手們仍全力以赴，再創佳績。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

今年全國小學輕艇錦標賽23日在新北市微風運河熱鬧展開，屢屢橫掃輕艇項目來自彰化縣的媽厝國小，今年同樣不負眾望，一共拿下了8金4銀4銅的亮眼成績，而在今年8月全國競速輕艇錦標賽輸給姐姐拿到銀牌的程品瑜，在姊姊畢業後她摘下3面金牌，開心的手舞足蹈，表示終於拿到久違的金牌了。

程品瑜在T1決賽滑進2分內，以1分55秒的佳績，海放對手拿下冠軍，P1組別成績1分36、T2搭檔吳樂恩成績1分40秒，皆以海放對手3至6秒的成績，拿下冠軍，吳樂恩拿下1金1銅、王瑞軒1銅、王子晴1銅、江珮綺1金1銀、林玟妍1金1銀、陳宥甫1金2銀、陳柏嘉1金1銅，每個同學都穿金戴銀，為校爭光。

程品瑜表示，這次比賽姐姐沒有參加，讓她順利拿下冠軍，但她沒有輸給姊姊，是靠自己雙手勤奮練習，用實力輾壓對手，也成功證明給姐姐看到，她也做得到；而參戰無數首次拿到金牌的陳柏嘉也說，這次拿到冠軍很開心，終於沒有白費練習，再辛苦都值得了。

校長曾俊堯表示，今年比賽在台北，受到氣候影響或多或少都會影響到孩子們的成績，加上疫情孩子的練習時間減少，而以往到北部比賽都借宿廟宇的香客大樓，但今年因為疫情無法，因此感謝所有家長奔波，協助接送孩子，也感謝友校新明國小借給他們帳篷，讓孩子可以遮風避雨。

曾俊堯說，後援會家長協助載運所有物資，比賽時也出動車輛協助接送選手，所有家長、學生、老師們團隊合作，盡心盡力完成每一次練習與比賽，讓媽厝的水上運動能夠發光發熱，也希望未來所有媽厝的孩子，能夠持續發展輕艇運動，勇敢追夢。