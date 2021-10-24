何潤東演而優則導。（LiTV、HBO GO提供）

何潤東演而優則導。（LiTV、HBO GO提供）

金鐘導演何潤東執導、張鈞甯與徐若瑄、金鐘視帝莊凱勛、陳恩峰等人主演的的HBO《誰在你身邊》現正熱播中，日前LiTV線上影視專訪該劇導演兼編劇的何潤東，當被問到兩大女神誰片酬比較貴？「你知道什麼叫情感勒索嗎？我跟 Vivian是認識20年的交情，而鈞甯，我們都說我們是16肋插刀的好兄弟，所以我的作品她能不來嗎？她敢要求貴的錢嗎？」兩位女神超義氣力挺，讓整部劇在預算內完成！

徐若瑄劇中嫁給經商失敗後沉迷賭博酗酒的「最強渣夫」莊凱勛，覺得兩人該不該離婚？何潤東認為：「老公這麼糟，太太為什麼不分手？其實很多是潛在對婚姻責任感看得很重，若真遇到這樣的人，我不會勸說一定分手，我覺得情感不是當事人有辦法理解，如果能夠離，女方早就離了，不會因為我們講幾句就離，我會協助釐清原因，然後給出對她最好的客觀建議。但如果是面對男方，我會先打一頓！哈！」他說身邊也曾遇過類似朋友，試過勸但都勸不了，或許就是要讓他遇上重大改變，例如劇裡徐若瑄的驟逝才知道清醒，「這也是我想跟觀眾說的，珍惜，不要等到逝去！」

劇中的兩位老公一開始其實都非常愛妻子，何潤東私下也被稱寵妻魔人，他說：「我跟大家都一樣！老婆說的都是對的！我不太說『我愛妳』，我覺得有點肉麻，我是行動派多過嘴巴講，實際做出來讓對方感受更重要。」

何潤東在演藝圈擁有超好人緣，有超過20年交情的孫儷當年還特地飛來台灣參加他的婚禮，何潤東形容孫儷「滿可愛的」，「很單純！她最特別就是私底下笑起來很傻，我覺得她是一個活得很明白的人，她不浮躁，要一直拍戲、要賺錢，或要怎麼打扮，她其實知道自己的人生要什麼，很顧家庭，很多互動會跟大家分享，但她不是想漲粉絲流量，而是純粹紀錄。」不光合作拍戲默契十足，何潤東連婚後「房事」也是請教孫儷，「拍《那年花開月正圓》時我就問她，因為之前我跟老婆跟我爸媽一起住，我問她要不要跟老婆搬出來？她就給我建議其實搬出來比較好，因為大家有大家的空間，聽了她建議我便搬出來，但沒搬離我爸媽很遠，就是正隔壁而已！」

他不諱言《那年》開啟自己演戲事業上第二春，「那時候剛好我在導《翻牆的記憶》，好多商業活動與戲找我，但我全部都推掉了，一個都沒接，因為我不是一個物質需求很高的人，反而覺得現在做這個就把它做好，不要去分心，就這樣度過了那個『吳聘潮』，但我覺得開心，因為做了自己喜歡做的事，就是導演。」

至於聊到與另一位人氣演員吳謹言搭檔劇集《正青春》，何潤東說吳謹言私下就是《那年花開月正圓》孫儷飾演的周瑩化身，「很活潑、很好動！一點都不冷冰冰，她不是一個很扭扭捏捏的女生，也不是一個要說話很溫柔，或一定要打扮漂漂亮亮，就是一個無所謂很鄰家，很隨興的女生！」。

以歌手身份出道，再從演員成功跨足製作、導演與編劇，覺得哪一種角色最困難？何潤東認為是「歌手」，坦承自己是早一代的歌手，當時有些聲音是靠錄音室編修而成，「我最害怕的是什麼？就是去KTV時，然後大家說，Peter你歌手出身，快點點他的歌，然後讓我唱，哇，那是我覺得最恐怖的事情啊！」