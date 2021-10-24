今(24日)13點11分發生全台有感地震。(交通部提供)

今天(24日)下午1點11分，宜蘭南澳發生芮氏規模6.5地震，全台有感！根據中央氣象局觀測，這起地震震央位在宜蘭縣政府南方22.7公里（南澳鄉）、深度66.8公里。地震發生後，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕和台南市長黃偉哲也都紛紛在臉書上發文關心情況。

柯文哲表示，這是一次超級有感地震，搖晃應該持續了一兩分鐘，稍早收到花博園區回報，現場民眾有點驚慌，但搖晃停止後，疫苗接種繼續進行，而北市應變中心也已開設正在了解北市有無災情，「大家都還好嗎？」

侯友宜則說，「剛剛突然一陣劇烈搖晃，大家還好嗎？」13時11分發生顯著有感地震，新北市最大震度4級，即刻開設應變中心，「我第一時間向災害應變中心了解是否有災情發生，目前新北市轄區尚無災情傳出」，他也請山區市民朋友務必注意土石流及落石，注意自身安全，切勿過度驚慌。若有發生任何災情，請立即撥打110或1999市民專線，希望大家都平安。

鄭文燦指出，安全第一，遭遇地震請記得「趴下、掩護、穩住」應變3步驟，保持冷靜勿驚慌，先想想怎樣保護自己免於受傷，並採取行動。桃園最大震度4級，全台許多縣市都感受到明顯搖動！市府各單位已啟動相關檢視機制與安全SOP，若有發生任何災情，請撥打119或1999市民專線通報。

盧秀燕則說，大家都還好嗎？搖晃程度不小，請大家報平安，市府也請各區了解狀況中。對於台中捷運的狀況，盧秀燕表示，地震發生當下，行控中心立即確認捷運綠線號誌系統無異常告警、電力系統無跳脫，全線列車月台駐留2分鐘，並設定臨時速限40公里進行車巡，以及指示各站檢視站體，目前中捷恢復正常運轉。

黃偉哲也說，市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打1999，目前本市水、電、瓦斯管線正常供應，公路、鐵路及高鐵皆未受影響。