24日下午1時11分，宜蘭南澳鄉發生規模6.5有感地震，北市最大震度4級，台北市長柯文哲於臉書發文表示，超級有感地震，搖晃應該持續了1、2分鐘，稍早收到花博回報，現場民眾有點驚慌，但搖晃停止後，接種繼續進行。

北市副市長黃珊珊也在臉書上說，大家還好嗎？北捷一度暫停行駛，應變中心已開設，消防局已要求北市防災單位內部成立緊急應變小組並迅速回報災情。