新竹縣客家武術舞獅發展協會深耕校園成果發表，團員表演難度很高的「咬草蓆」。（羅浚濱攝）

新竹縣客家武術舞獅發展協會深耕校園成果發表，國立台灣戲曲學院演出「藝鳴今人」。（羅浚濱攝）

新竹縣客家武術舞獅發展協會多年來傳承客家方口獅，並將這項無形文化資產深耕校園，24日在新埔義民廟前廣場進行成果發表，芎林國小客家武術舞獅社團演出逗趣方口獅，國立台灣戲曲學院學生則表演各種高難度的翻滾武術動作，贏得熱烈掌聲。

芎林鄭家金獅團已有200多年歷史，和其他傳統技藝一樣，都面臨傳承困境，鄭保寧老師傅和兒子鄭香浩採取創新作法，成立新竹縣客家武術舞獅發展協會，招募年輕人進入獅隊做系統性訓練，並把鄭家獅技藝推廣至校園，該協會並被縣府登錄為客家獅保存團體。

縣長楊文科肯定鄭保寧理事長，祖孫三代用心傳承客家方口獅，指縣府著手興建22座特公園中，在芎林鄉將打造客家方口獅造型及遊戲設施的公園，盼客家舞獅在政府和民間攜手合作下能發光發熱！

85歲的鄭保寧說，鄭家獅屬於綠色、方形的「開口獅」，獅頭看起來較為凶猛，舞步以七星步為主，有強烈武術性格，一般醒獅只要蹲馬步，客家獅則要下腰，鼓更要配合武獅的動作，精準擊出！

該協會今年度進行深耕校園計畫，到芎林國小客家武術舞獅社團教授武德教育、基本拳法、客家舞術和客家獅，學生們透過不斷練習後24日成果表演，與新竹縣育峰武術社國立台灣戲曲學院做聯合演出。

團員們舞起客家獅都能靈活下腰、躍起或盤繞，並能在大鼓、小鼓、銅鑼、鈸的節奏中展現默契，並表演難度很高的「咬草蓆」，贏得現場熱烈掌聲。

新竹縣育峰武術社大小團員帶來刀槍棍棒等武術表演，國立台灣戲曲學院則演出「藝鳴今人」，翻滾及舞大旗等武術技藝和騎獨輪車等現代雜技，讓義民廟前廣場熱鬧滾滾。