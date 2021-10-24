刑事局預防科表示，有詐騙集團偽造來電，顯示為「＋886 165」，讓民眾誤以為是警政署的反詐騙諮詢專線，進而誤導操作解除ATM分期付款，詐財得逞。 警方表示，「反詐騙諮詢專線165」係特殊號碼，提供撥打165專線諮詢反詐騙，警察機關不會以此號碼來電與民眾通話，更何況加了「＋886」無疑是境外轉接詐騙來電。

台南32歲盧姓美髮師8月時花3000元網購服飾，上周接到自稱網購業者電商客服來電，先佯稱駭客入侵，造成錯誤設定，為解除此類錯誤需要至ATM操作解除錯誤設定，盧女並與對方加通訊軟體Line聯繫，對方竟要她臨櫃申辦網路銀行，並強調非詐騙，聲稱「若沒辦法信任，就去附近警察局備案，我按照系統程序幫您處理的，不信任就走司法程序」等語 。

接下來盧女即接到來電號碼顯示為「＋886 165」，以為是警察的反詐騙專線來電 遂相信對方並依照指示持續轉帳6筆至對方指定帳戶，共遭詐騙131萬餘元，直到匯款成功後對方失聯才報案。

另台中28歲陳姓工程師上週接到餐飲店家來電，聲稱先前消費674元但系統誤植，造成誤刷20筆訂單，對方稱會請銀行聯繫並協助取消刷訂，並詢問陳持用哪家銀行卡及提供信用卡背面客服電話給對方，隨即陳接到顯示 開頭為「＋2」、「＋886」號碼，陳依對方指示以手機 APP網路ATM轉帳4萬餘元到指定帳戶，對方有將該筆款項退還，陳不疑有他開始按照對方指示操作來解除訂單設定，陸續匯款9筆至將對方指定6個帳戶內，前後計遭詐騙44萬 4000元，後才驚覺遭騙報案。

警方說，若接到來電顯示開頭為 「＋2」、「＋886」等為詐騙電話，尤其聽到關鍵字「解除ATM設定 」、「誤刷條碼」、「誤設訂單 、「重複扣款」 「至ATM操作 鎖住帳號 「超商購My Card點數卡、比特幣」等關鍵字，一定是詐騙，請立即掛電話。