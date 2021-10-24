台灣基進立委陳柏惟慘遭罷免後，前台南縣長蘇煥智指出，這次的罷免案並不只單純針對陳柏惟，也是反映蔡政府執政成果的期中選舉；蘇煥智認為，陳柏惟最大的問題，是他在立院中扮演「小綠」角色，讓部分中間選民的期望落空，且若蔡政府執政滿意度衰退時也會連帶受到影響，他更表示，基進黨應該檢討自己扮演的角色與光譜。

蘇煥智23日深夜在臉書上表示，這一次罷免案其實並不是單純針對陳柏惟，反而有一點類似期中選舉，一場反映出選民對蔡英文民進黨政府執政將近2年態度與看法的期中選舉。

蘇煥智分析，陳柏惟個人車禍肇逃、賭博等雖然有影響，但主要還是因為，陳柏惟在立法院扮演的是「小綠」護航角色，對於部分中間選民而言，他們本來期待的是小黨應該可以扮演更多監督執政者的角色，但似乎這個期待落空了。蘇煥智認為，如果蔡英文及民進黨執政滿意度高，那就沒有問題；但如果蔡政府滿意度大幅衰退，那陳就連帶受影響。

蘇煥智指出，陳柏惟是依靠民進黨禮讓以及綠營人士大力支持才能選上，難免欠民進黨人情，但要如何在護航及監督的角色中取得平衡，也的確是一個真實的課題，就連時代力量亦常常有搖擺在其間的疑慮。而陳柏惟罷免案成立，對於基進黨扮演的角色及政治光譜，其實是一個應該好好反省檢討的時候。