今天從花蓮至東北地區連三震！今（24）日12時38分花蓮近海規模4.5有感地震，原能會查核各核能電廠，均未達各核能電廠地震儀動作設定點，各核能電廠均正常運作，原能會持續監控電廠安全。

另13:11東北地區中型有感地震，芮氏規模6.5，震央宜蘭縣南澳鄉深67km，台電經過檢視， 核三廠2部機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，核一除役，核二1號機停機大修中，核四資產管理中。核一、二廠地震儀都有動作，依程序書執行後續巡查。此外，台電各水火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中，輸、配電系統電網運作正常。