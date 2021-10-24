宜蘭今(24日)下午1點11分發生芮氏規模6.5地震，1分鐘後又發生一次規模5.4地震，最大震度4級，且全台皆有感，Ella（陳嘉樺）也透露她當下在信義威秀，結果突然後面一聲巨響，店家天花板掉下來，讓她忍不住驚呼「我真的是嚇瘋了！」

Ella先是在社群寫下：「太震！嚇壞！大家快報平安！」要粉絲報告情況，並表示地震發生的當下，自己剛好在信義威秀的手扶梯上，準備要去參加電影《聽見歌再唱》首場映後活動。

沒想到後面突然一聲巨響，原來是店家的天花板掉下來，有小孩受到驚嚇在旁邊大哭，她真的嚇瘋了，趕緊打電話回家問老公是否平安，並曝光店家天花板掉落一地照片，「同事拍下了這張有點恐怖的照片，希望大家平安。」

Ella曝店家天花板掉落畫面。(圖／取自Ella臉書)

隨後Ella也透露老公回報自己當時在家裡的按摩椅上，突然像過山車一樣搖晃，他以為是什麼新功能，「家裡相框和一些小物掉了下來，魚缸的水也晃了出來」，不過兒子勁寶卻很鎮定，反而是愛犬布丁相當害怕，馬上奔向他爸。

由於這個地震全台有感，且北部震度也達到4級，讓不少藝人陳美鳳、炎亞綸、林志穎、孟耿如等也在第一時間發文，民眾也被地牛猛力一晃給嚇傻，直呼真的差點被嚇到尿出來。