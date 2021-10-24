今（24）日下午1時11分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5有感地震，其中宜蘭、花蓮、雙北、基隆、桃園等多地震度達4級，而此起地震先是上下晃動，之後左右搖晃，不少民眾都受到驚嚇。地震後各地陸續傳出災情，內政部長徐國勇表示消防單位正持續巡查是否發生災情，也提醒民眾「抗震三步驟」。

徐國勇在臉書表示，目前各地消防單位正持續巡查是否發生災情，提醒大家，地震發生時記得「抗震三步驟」，包括趴下、掩護、穩住，就地躲在桌下或牆角，躲避時要隨時注意頭部、頸部安全，保護自己不受傷。

地震過後，徐國勇提醒，也請檢視房屋是否受損，瓦斯、水電管線有無異常。

今(24)日中午13時11分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模6.5、最大震度4級的中型有感地震，導致國家級警報大響。（取自氣象局）

此次地震規模6.5，發生在北緯24.53度、東經121.79度，即在宜蘭縣政府南方22.7公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度66.8公里。

中央氣象局地震測報中心指出，此為隱沒帶地震，初步判斷成因為斷層作用。氣象局長鄭明典表示，這是一起很顯著的地震。測報中心主任陳國昌則說，這起地震是該區域隱沒帶中，30年來規模最大的一起地震，但該區域的破碎帶規模達6的地震其實很常見。